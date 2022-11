Zeitunglesen ist „Klasse“

Schüler der Klasse 8.1 nehmen am MZ Projekt teil und bekommen vier Wochen kostenlos die Zeitung. Klassenleiter Ulf Rosenkranz bei der Zeitungsschau mit seinen Schülern.

Zeitz/MZ - Ungewöhnlicher Unterricht für Mädchen und Jungen der 8. Klassen der Pestalozzischule in Zeitz. Seit vier Wochen läuft das Projekt „Klasse 2.0“ der Mitteldeutschen Zeitung. Alle angemeldeten Schulen erhalten für ihre Teilnehmer dabei einen Monat kostenlos täglich die MZ, um damit zu arbeiten, die Zeitung kennenzulernen und zu erfahren, wie Medien funktionieren. So lesen auch die Achtklässler die Mitteldeutsche Zeitung, beschäftigen sich mit Politik, Sport und und Lokaljournalismus. MZ-Redakteurin Yvette Meinhardt und Fotograf René Weimer stellten sich am Freitag den Fragen der Schüler und kamen mit den Achtklässlern ins Gespräch.