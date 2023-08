Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ - Auf den Rücken der Pferde liegt das Glück dieser Erde, heißt es im Sprichwort und so hat es Ingelore Schürmann gelebt. „Ich war gerade mal zwölf Jahre alt, als ich immer wieder die Pferde auf dem Sportplatz gesehen habe. Die Tiere haben mich magisch angezogen“, erzählt Ingelore Schürmann (früher Schneider). Fünf stolze Pferde standen damals an der Mühle im romantischen Kuhndorftal. Sie gehörten der LPG Droßdorf und in Bergisdorf befand sich ein Sportplatz. Dort haben sich die Reiter regelmäßig getroffen und trainiert. „1963 bin ich in den Reit- und Fahrverein Zeitz eingetreten und habe seitdem an vielen Turnieren teilgenommen. 1967 wurde ich zum Beispiel bei einem Turnier in Halle Vize-Bezirksmeisterin“, erzählt Ingelore Schürmann. So blickt sie in diesem Jahr auf eine 50-jährige Mitgliedschaft im Verein zurück.