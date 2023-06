Fünf von sechs bewilligten Maßnahmen an der Weißen Elster in der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst sind erledigt. Worauf noch dringend gewartet wird.

Zehn Jahre nach der Katastrophe fehlt noch immer der Hochwasserschutz in Wetterzeube

Erinnerungen an die Flut 2013 im Burgenlandkreis

Wehrleiter Uwe Klawonn beobachtete Ende Mai, Anfang Juni 2013 ständig den Wasserstand der Weißen Elster in Wetterzeube.

Wetterzeube/MZ - Ein wahrlich trauriges Jubiläum gibt es in diesen Tagen: Vor zehn Jahren trat die Weiße Elster über die Ufer und sorgte weit und breit für Schäden in Millionenhöhe. Auch in der Gemeinde Wetterzeube.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Der stellvertretende Ortsleiter der freiwilligen Feuerwehr Uwe Klawonn war damals Einsatzleiter und erinnert sich. „Das ging erst über kleinere Bäche in Pötewitz, Raba und Koßweda los. Dort konnten...