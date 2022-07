Zahlreiche Anfragen von Zeitzern: Ist ein Stadtrat vergessen worden?

Zeitz/MZ - Nachdem der Stadtrat beschlossen hat, langjährigen, ausgeschiedenen Mitgliedern eine Ehrung zuteilwerden zu lassen, fand diese in der jüngsten Sitzung statt. 34 Zeitzer, die dem Rat zwei oder drei Legislaturperioden angehörten, wurden für ihr Engagement hervorgehoben. Vielen Zeitzern fehlte in der Namensliste ein Name. „Von manchen habe ich nicht einmal gemerkt, dass sie jemals im Stadtrat waren“, schreibt Stefan Schulz, „aber der, an den sich hier jeder erinnert, der unbequem, nervend, fordernd, provozierend, aber immer im Einsatz für Zeitz war, der fehlt.“

