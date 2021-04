Zählen und rechnen am Altmarkt

Im Wahllokal am Altmarkt in Zeitz waren 295 Wähler.

Zeitz - 295 Stimmzettel sind im Wahllokal 1 am Altmarkt in Zeitz für die Landratswahl im Burgenlandkreis abgegeben worden. Punkt 18 Uhr öffnen Ines Will und Michael Pasch die Wahlurne und befördern die Stimmzettel mit Schwung auf den Tisch. Sieben Paar Hände sortieren. Dann beginnt das große Zählen. Von den 295 Stimmen ist eine ungültig.

Ansonsten haben zumindest hier im Wahlbezirk in der Innenstadt die Wähler klar entschieden: 112 Stimmen für Amtsinhaber Götz Ulrich (CDU). Damit ist er hier zwar Favorit, hat aber (ohne Briefwahlstimmen) die 50 Prozent nicht erreicht. Mit deutlichem Abstand folgen Bodo Walther (AfD) mit 48 Stimmern und Michael Kretschmer (parteilos) mit 37 Stimmen. Das steht nach 30 Minuten des akribischen Zählens, Rechnens, Prüfens und Vergleichens fest.

Schon bei einigen Wahlen war das Ergebnis aus der Zeitzer Innenstadt wegweisend für den Ausgang der Wahl. Kurz vor 19 Uhr war das für den Wahlabend der Landratswahl 2021 noch eine spannende, aber offene Frage. Die Wahlhelfer verpacken noch die Stimmzettel, das „Wahllokal“-Schild und die Plexiglasscheiben werden weggeräumt. Aber nicht weit weggeräumt, denn noch mindestens zweimal wird alles in diesem Jahr benötigt. (mz/Angelika Andräs)