Wohin mit der zweiten Messsäule in Zeitz: Blitzer für Nonnewitz?

Zeitz/MZ - Ein weiterer Blitzer soll in Zeitz aufgestellt werden. Die Diskussion darüber ist nicht neu. Nun sollen aber Nägel mit Köpfen gemacht werden: Der Stadtrat soll in seiner Sitzung am 24. März die Entscheidung fällen, wo die stationäre Messstation ihren Platz findet. Vorgesehen ist als Standort die 30-er Zone in der Hauptstraße im Ortsteil Nonnewitz.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<