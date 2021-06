Wofür Zeitzerin den Jade-Kristallglaspokal „1.000 Paar Babyschuhe“ erhält

Zeitz - Rein statistisch gesehen wird in Zeitz jeden Tag ein Baby-Willkommensgeschenk an ein Neugeborenes, das im Zeitzer SRH-Klinikum das Licht der Welt erblickte, übergeben. Zur Geschenktasche gehört ein Paar Babyschuhchen in den Stadtfarben. Mit mehr Rot für die Mädchen und mit mehr Grün für die Jungen. Die Schuhe häkelt Gabriele Nägler seit das Projekt vor nahezu genau vier Jahren vom Stadtmarketingverein Zeitz ins Leben gerufen wurde. Dafür wurde ihr jetzt gedankt. Passend im Kinderwagenmuseum im Zeitzer Schloss Moritzburg und mit einem liebevoll zusammengestellten Berg an Geschenken. „Das ist alles für micht?!“, meinte Gabriele Nägler denn auch erfreut-überrascht. Und sichtlich gerührt, dass ihr ehrenamtliches Engagement so viel Anerkennung findet.

Das sei aber das Mindeste, wie Ines Enzmann sagt. Die Zeitzer Geschäftsfrau gehört zur Arbeitsgruppe des Stadtmarketingvereins, die am 1. Juni 20217 das Baby-Willkommensgeschenk aus der Taufe hob. Das 1.000 Paar Schuhe war ein Meilenstein, ein Rekord mit der Nadel. Doch weil sich auch coronabedingt die Ehrung verschob, sind es inzwischen 1.070 Paar Schuhe geworden! Da kommt einiges zusammen an Arbeit und Zeit. Gabriele Nägler winkt ab. „Ich mache es gern.“ Etwa zwei bis zweieinhalb Stunden braucht die versierte Handarbeitsbegeisterte für ein Paar. Martin Exler, Vorsitzender des Stadtmarketingvereins, hat mal schnell den Taschenrechner bemüht.

1.070 Paar solcher Babyschuhe hat Gabriele Nägler gehäkelt. (Foto: Angelika Andräs)

„Das sind 111 Tage - Tag und Nacht mit der Häkelnadel.“ Verdammt viel. Doch das empfindet Gabriele Nägler gar nicht so. „Ich mache das, wenn ich Lust habe“, erzählt sie, „meist mittags, wenn mein Mann sich ein bisschen hinlegt.“ Außerdem muss sie immer Wolle und Nadeln zwischen den Fingern haben. Handarbeiten waren schon immer ihr großes Hobby, auch als sie noch im Hydrierwerk gearbeitet hat und weniger Zeit hatte. Irgendwann pausierte sie auch mal, aber dann ging es 2009 so richtig wieder los. Da fragte sie ihre Tochter, die in München im Klinikum arbeitete, ob sie nicht Mützchen für die Intensivstation häkeln könnte.

Und dann kam halt einiges zusammen. „Ich habe alles gemacht, was gebraucht wurde“, sagt sie und zählt auf, „für das DRK, für die Kinderkrebshilfe, für den 1.FC Zeitz!“ Und als es um das Zeitzer Willkommensgeschenk ging, musste sie nicht lange überlegen. „Seitdem ist es so: Frau Enzmann kommt mit einer Tüte Wolle und nimmt eine Tüte Schuhe mit.“ So soll es gern noch eine ganze Weile gehen, meint die 63-Jährige. Aber sie würde sich auch freuen, wenn noch jemand mithäkeln würde. Interessenten gab es immer wieder mal, aber dann kam die Frage, was es dafür gibt... Ein dickes Dankeschön gab es jedenfalls mit einem Einkaufsgutschein von Stephanies Stoffliebe, einem Gutschein vom Suppentraum, und einem zum Brunch vom Bowlingcenter, mit Geschenken vom DuftZeitz, Schmidt-Finance, von Reddy-Küchen und der Zeitzer Whisky-Manufaktur.

Gabriele Nägler (Foto: Angelika Andräs)

Den Jade-Kristallglaspokal „1.000 Paar Babyschuhe“ fertigte Matthis Enzmann in seiner Werkstatt und Blumen Pitzschler steuerte den Strauß bei. Ein Höhepunkt dürfte für Gabriele Nägler die zweistündige Kutschfahrt durch Zeitz werden, für die die Equitanas gGmbH (Zeitzer Reitverein) einen Gutschein überreichte. Und Stefan Schlag, der Marktleiter vom Globus-Markt Theißen, kam auch vorbei und brachte einen großen Präsentkorb. „Der reicht für eine Woche“, scherzte er, und alle lachten. Aber wer weiß, wenn sie vor lauter Häkeln nicht zum Einkaufen kommt... (mz)