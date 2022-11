Wo Zeitzer dem Müll auf der Spur sind

Zeitz/MZ - Diese Kanuten sind die hoffnungsvollen Nachwuchssportler in Zeitz: David Pestel (15 Jahre) ist Vizelandesmeister, Hanna Tschiegel (13), Landesmeister und Marcel Daniel Landesmeister im Zweierboot C2. Am Samstagmorgen trifft man sie am Mühlgraben, doch statt im Sportboot sitzen sie im größeren Indianer-Kanu und sammeln Müll. „Wir kümmern uns vom Wasser aus um unsere Trainingsstrecke, damit wir vernünftig paddeln können“, erklärt David Pestel. Denn trainiert wird hier fast täglich. Doch Müll aller Art sammelt sich im Geäst am Ufer, unter den Brücken und am Radweg entlang des Mühlgrabens. „Am ekligsten fand ich eine große Bettmatratze, die wir heute aus dem Wasser gezogen haben“, verrät Hanna Tschiegel. Dabei hatte sich die hässliche Matratze in einer Kurve verfangen und mit Wasser voll gesaugt. Die Jugendlichen mühten sich redlich, um das Teil gemeinsam aus dem kalten Nass zu ziehen und zu entsorgen. Und während die einen mit dem Boot zu Wasser Müll sammeln, sind die anderen per pedes unterwegs und laufen den Radweg bis Großosida ab. Insgesamt sind 22 Kanuten unterwegs. Vor allem unter der Brücke der Umgehungsstraße finden sie sehr viel Müll. Alte Dosen, Tabakbehälter, leere Gläser, Plasteflaschen und ein Ball haben sie zusammen getragen. Sie packen alles in Säcke und schleppen diese zum Sammelplatz am Bootshaus. Dort wurden die Säcke von einem Auto und den Mitarbeitern der Zeitzer Innovativen Arbeitsfördergesellschaft (Ziag) abgeholt.

