Wo spielt in Zukunft die Musik?

Droyssig/MZ - „Das ist ein toller Raum, aber nicht ideal für uns“, sagt Lucas Theil. Der 26-Jährige ist der Vorsitzende der Droyßiger Schalmeienplayers und spricht von einem Dilemma. Denn seit Anfang des Jahres hat der Verein zwar ein neues Domizil in den CJD-Schulen gefunden. „Aber den Chorraum im vierten Stock können wir nicht so benutzen, wie wir das möchten. Das geht immer nur nach Absprache“, berichtet er. Deswegen sind die Musikanten auf der Suche nach einer neuen Bleibe, was auch einhergeht mit der Suche nach neuen Mitspielern.