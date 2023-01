Seit Oktober gibt es donnerstags ein internationales Treffen in Zeitz. Wie das „Café Dunya“ entstanden und wofür es gedacht ist.

Wo sich in Zeitz Menschen aus aller Welt treffen

Das „Café Dunya“ in der Scharrenstraße ist ein internationaler Treff.

Zeitz/MZ - Im Seckendorffschen Palais in der Zeitzer Scharrenstraße wird am Donnerstagnachmittag an einem großen Tisch ausgelassen geplaudert. Nach und nach treffen Leute ein, Stühle werden hinzugeholt. Im „Café Dunya“ treffen sich Menschen aus der ganzen Welt, um sich auszutauschen und eine gute Zeit miteinander zu verbringen.