In Zeitz ist in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden.

Zeitz/MZ/and - Ein Einbruch in ein Einfamilienhaus ereignete sich offensichtlich am Samstag in Zeitz. Im Musikerviertel zwischen Gleinaer Straße und Zeitz-Ost drangen demnach unbekannte Täter am Samstagnachmittag in ein Einfamilienhaus ein. Gestohlen wurde laut Polizeiangaben nach einem ersten Überblick hauptsächlich Schmuck.