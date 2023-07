Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Tröglitz/MZ - Duft von frischem Kaffee, Rostern und Steaks liegt in der Luft. Vor dem Neubau am Tröglitzer Friedensplatz wehen bunte Luftballons im Wind. Das ambulante Pflegeteam der Stiftung Seniorenhilfe hat sein neues Domizil bezogen und am Dienstag zum Tag der offenen Tür eingeladen. In der Begegnungsstätte stehen liebevoll gedeckte Tische mit Blumen, schnell füllen sich alle Plätze. Es herrscht ein ständiges Kommen und Gehen. „Ach ist das schön, dass wir wieder einen Treffpunkt haben“, sagt Kurt Krämer. Er ist 86 Jahre alt, war viele Jahre Bürgermeister in Könderitz und lebt noch heute dort. „Ja ich kann noch Auto fahren“, lacht der Senior und genießt die gesellige Runde bei Kaffee und Kuchen.