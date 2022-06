Wo Schüler hinter die Kulissen schauen

Tag der Berufe in der Zeitzer Guss: Alexander Sarkisjan, Leiter der Formerei, führt Niclas Kießling durch die Produktionshalle.

Zeitz/MZ - Lärm erfüllt die große Halle, in den zwei gigantischen Öfen lodern Feuer und es ist warm. Die Firma Zeitzer Guss öffnet am Mittwoch zum Tag der Berufe für Schüler und Eltern ihre Türen und hofft auf Nachwuchs. Gießerei- und Industriemechaniker, Elektroniker für Betriebstechniker und Werkstoffprüfer sind die Berufe, die Jugendliche am Standort Zeitz lernen können. „In der Silbitz Group bilden wir insgesamt zehn verschiedene Berufe aus und hätten gern 30 bis 40 Lehrlinge“, sagt Elisa Eichler von der Abteilung Marketing.