Wo Luftschlösser seit 100 Jahren stehen

Nonnewitz/MZ - „Wenn ich mich hier so umsehe, dann sieht das Fest heute noch so aus wie vor einhundert Jahren.“ Mit diesen Worten begann Ortsbürgermeister Ralf Schenk (parteilos) seine Ansprache auf dem Nonnewitzer Siedlerfest. „Auch heute sind die Gartenzäune mit bunten Wimpeln geschmückt und es gibt Leckereien, Spiel und Tanz.“ Es war eine zusammengewürfelte Gemeinschaft, die hier vor 100 Jahren entstanden ist. Nach dem Ersten Weltkrieg wuchs das Weißenfelser Braunkohlerevier. Die Arbeitskräfte brauchten Wohnraum. 1,5 Millionen Deutsche, auch aus den Bergbauregionen Schlesiens, flohen nach Deutschland und suchten hier ein neues Zuhause und Arbeit. Es musste schnell günstiger Wohnraum geschaffen werden. 1920 begann die Planung für die Wohnsiedlung im Süden des Ortes Nonnewitz. Schon zwei Jahre später war Baubeginn. Im März 1923 verteilte man die ersten Häuser unter den Bewerbern. 1925 lebten 141 Familien mit 711 Menschen in den 119 Häusern. In der Nonnewitzer Schober-Chronik ist zu lesen: „Die Häuser wurden alle einen Stock hoch gebaut, nach Schema F aus Ambi-Steinen. Meist bildeten zwei oder vier Häuser einen engeren Verband, um Zwischenwände zu sparen.“ Jedes Haus hatte einen Stall und einen großen Garten zur Selbstversorgung. Die Grundstücksfläche betrug 700 bis 800 Quadratmeter. Der Preis für Haus und Grund lag bei 10.000 Mark.

