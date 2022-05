Wo kann gefundenes Täubchen Paloma landen?

Zeitz/MZ - Was ist eigentlich aus der Taube geworden, die aufmerksame Menschen in der Zeitzer Innenstadt offensichtlich verletzt entdeckten? Hat sie überlebt? Konnte man ihr im Tierheim helfen? So und so ähnlich lauteten immer wieder Fragen von MZ-Lesern. Nun heißt es aus dem Tierheim: Paloma geht es gut, sie sucht ein Zuhause, in dem sie artgerecht alt werden kann.

