Wo ist die große Zeitzer Pyramide abgeblieben?

Zeitz/MZ/ank - Mal stand sie in etwa dort, wo Roßmarkt, Wendische Straße und Judenstraße aufeinandertreffen. Mal stand sie nahe der Fischstraße am Eingang zum Roßmarkt: Die große Zeitzer Weihnachtspyramide, die einst vom Zeitzer Stellmacher Rudolf Zimmermann in Zusammenarbeit mit der Schlosserei Conrad gebaut worden ist. Rund sechs Meter hoch war die Weihnachtsdekoration, die immer wieder die Blicke der Zeitzer und Gäste der Stadt auf sich zog. Wo aber ist sie abgeblieben? Eine Frage, die in diesen Tagen Ulrike Sieg beschäftige und die die Zeitzerin an die MZ weitergab.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<