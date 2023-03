In der Grundschule Stadtmitte wird eine große Party gefeiert. Dabei verbinden Musik und Bewegung Kinder vieler Nationen.

Wo in Zeitz die Buchstaben tanzen

Besonderer Schultag in Zeitz

Zeitz/MZ - Zählzeiten bis acht, mal links, dann wieder rechts herum drehen, vor und zurück tanzen - die Mädchen und Jungen der Zeitzer Grundschule Stadtmitte erleben in dieser Woche einen Tag voller Bewegung und Freude. Fast 300 Kinderbeine tanzen, hüpfen und trippeln auf Kommando. Das Parkett in der Turnhalle bebt. Musik und fröhliches Kinderlachen dringt bis hinaus auf den Schulhof. Tanzlehrer Michael Hirschel ist in der Zeitzer Grundschule zu Gast und animiert alle Kinder zum Mitmachen.