Wo in Schulen des Kreises gebaut wird

In den Sommerferien wird in Gebäude und Ausstattung investiert. Vor allem im Zeitzer Gymnasium freut man sich, in die alte Penne zurückkehren zu können.

In der Volkshochschule am Standort Zeitz wurden Flure und Klassenräume saniert sowie ein Pförtnerbereich neu geschaffen. Die Arbeiten sind abgeschlossen.

Zeitz/MZ - Sommerzeit heißt Bauzeit in zahlreichen Schulen. Während Schüler und Lehrer ihre Ferien genießen, finden in den Gebäuden umfangreiche Bauarbeiten statt. Hier eine Übersicht über Investitionen in Schulen in Trägerschaft des Burgenlandkreises in der Region Zeitz.