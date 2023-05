Weickelsdorf/MZ - Das kleine Rapsfeld mitten im Dorf steht gerade in voller Blüte. Es bildet einen farbenfrohen Kontrast zu der saftiggrünen Wiese, an die es grenzt. Direkt an den schmalen Wiesenstreifen schließen die ersten Wohnbauten an. Schaut man auf die andere Seite der Weickelsdorfer Hauptstraße grasen im Hintergrund noch ein paar Kühe. Dorfidylle pur. „Hier könnte allerdings die neue Stromtrasse entlang führen“, sagt Torsten Richter und zeigt in Richtung der dörflichen Beschaulichkeit.

