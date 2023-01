Wo Frauen im Chaos die Ruhe finden können

Zweimal in der Woche werden besinnliche Töne angeschlagen. Anfang Februar mündet das in einen besonderen Workshop.

Grana/MZ - In Grana heißt es dienstags und freitags nicht nur Ladies first, sondern sogar Ladies only. Denn der da stattfindende Yogakurs im Festsaal am China-Restaurant Peking in der Leipziger Straße richtet sich ausschließlich an Frauen.