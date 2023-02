In Zeitz nehmen die Kurse an der Volkshochschule nach der Sanierung wieder Fahrt auf. Im letzten Semester wurden 850 Teilnehmer gezählt.

Neue Angebote in der Volkshochschule Zeitz

Die Kunstkurse in der Zeitzer Volkshochschule haben wieder Fahrt aufgenommen. Thomas Schulz leitete einen Kurs Abguss-Realsimus. Dabei wurden Masken aus Gips gefertigt. Regina Riemschneider, Ute Popp, Diana Jakob und Annett Winter (v.l.) waren dabei.

Zeitz/MZ - Mit neuem Schwung möchte die Volkshochschule Burgenlandkreis am Standort Zeitz in das Frühjahrssemester starten. Die räumlichen Bedingungen dafür wurden sichtbar verbessert. Flure und Klassenzimmer erstrahlen in neuen, freundlichen Farben. Fußböden wurden saniert, manche alten Holzdielen zu neuem Glanz gebracht, anderswo Fußbodenbeläge erneuert. Denn im Haus befinden sich auch Anlaufpunkte der Zulassungs- und Führerscheinstelle und des Jugendamtes des Landkreises.