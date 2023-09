Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Profen/MZ - Kim Trummer arbeitet am Schraubstock. Der junge Mann aus Draschwitz gehört zu den neuen Lehrlingen der Mibrag. Mit dem Abi in der Tasche hat er sich für eine Ausbildung zum Industriemechaniker entschlossen. Er ist einer von 32 jungen Leuten, die in diesem Jahr ihre Lehre in Profen begonnen haben. Die Hälfte davon kommt von Mibrag, andere kommen von Südzucker, Agco Hohenmölsen, von Raab Luckenau und erstmals auch von Redinet. Insgesamt bildet Mibrag für 17 Unternehmen den Nachwuchs aus. „Unser Ziel ist es, die Ausbildung in Profen langfristig zu erhalten und den neuen Erfordernissen anzupassen“, sagt Anja Michael, Leiterin Ausbildung und Personalentwicklung.