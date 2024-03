Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - Was vereint Zeitzer Grund-, Sekundarschüler und Gymnasiasten? Sie lieben Musik, spielen Klavier und machen für jüngere Schüler „Überstunden“. In der vergangenen Woche spielten neun Mädchen und Jungen der Musikschule Klangkiste für Kinder. Sie sind sieben bis 16 Jahre alt und besuchen verschiedene Schulen. „Ich bin extra um 5.15 Uhr aufgestanden, dann haben wir uns in der Klangkiste getroffen, geprobt und eingespielt und schon kurz nach 8 Uhr begann unser erstes Konzert“, erzählt Lina. So spielten die Klavierschüler der Klangkiste am Freitagvormittag zuerst für Drittklässler der Grundschule Zeitz-Ost und dann für Kinder der Kita Montessori im Alter von drei bis sechs Jahren. Seit Monaten haben die Musikschüler dafür geübt und mit Klavierlehrerin Babette Berg den Nussknacker von Peter Tschaikowsky am Klavier spielen gelernt. „Es war unglaublich emotional und sehr schön“, sagt Erzieherin Elisa Rohland. Denn die Musik ist wunderschön, voller Gefühle, schwungvoll und so manches Kind wippte ganz automatisch beim Rhythmus mit.