Mohamed Zeineddin backt jetzt in der alten Videothek in Zeitz-Ost Pizzas. Wie ein Syrer sich selbstständig machte.

Zeitz/MZ - Pizza mit Rührei, mit grünem Spargel im April, Hähnchenbrust oder zu Weihnachten mit Ente – das sind Zutaten, mit denen die Pizzen im Zeitzer Platanenweg belegt werden. Im Dezember eröffnete Mohamed Zeineddin eine Franchise Niederlassung der Kette Freddy Fresh. Es ist die 91. Filiale in Deutschland. „Zur Eröffnung hatten wir einen riesigen Ansturm. Das war der Wahnsinn. Jetzt verkaufen wir am Wochenende etwa 200 Pizzas in einer Spätschicht“, sagt der Existenzgründer. Er ist selbstständig und leitet die Niederlassung. Zeineddin ist 24 Jahre alt, stammt aus Syrien und kam im Jahr 2016 nach Deutschland. Er hat in Naumburg gelebt und in Jena Maschinenbau studiert. Nebenbei hat er bei Freddy Fresh schon damals Pizza ausgefahren. „In der Corona-Zeit war das Studium nur noch online, da kam ich nicht mehr mit und brach es ab“, erzählt Zeineddin. Stattdessen reizte es ihn, sein eigener Chef zu werden und so wollte er eine Filiale der Pizza-Kette gründen. Im Platanenweg wurde er fündig. Die alte Videothek wurde umgebaut. Es entstanden auf rund 400 Quadratmeter eine moderne Küche, Umkleiden und sanitäre Anlagen für Mitarbeiter, ein Servicebereich für die Kunden zum Abholen. Denn Freddy Fresh ist keine Pizzeria, sondern ein Lieferservice. Der Umkreis reicht bis Grana, Theißen und Meuselwitz.