Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Berlin/Zeitz/MZ - Ein tolles Ereignis liegt hinter den Mädchen und Jungen des Kinder- und Jugendchores der Zeitzer Gymnasiums. Am Samstag fuhren rund 50 Mädchen und Jungen der 5. bis 8. Klasse zum Chortreffen „6K United!“ und sangen gemeinsam mit etwa 6.000 Schülern in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin. „Das war mega cool“, sagt Mariella Wendt, Sprecherin des Chores. „Es ist ein cooles Gefühl mit so vielen Menschen gemeinsam zu singen. Dabei hört man sich natürlich nicht selbst, aber jede Stimme zählt.“