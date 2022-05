Wird eine Kreuzung in Zeitz bald nach dem Gründer der Kinderwagenindustrie benannt?

Zeitz/MZ - „E.A. Naether“ - so wird es schon bald wieder hoch oben an der Fassade des Gebäudes stehen, in dem rund 90 Jahre lang Kinderwagen produziert wurden. Bekannt ist es vor allem als ehemaliges Zekiwa-Produktionsgebäude an der Kreuzung Geschwister-Scholl-Straße, Badstubenvorstadt, Albrechtstraße, meist kurz Zekiwa-Kreuzung genannt.

