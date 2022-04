Wird die Schützenstraße in Zeitz mehr und mehr zu einer Müllstraße?

Zeitz/MZ - Aufreger Nummer eins in den letzten Tagen waren die Grünflächen in der Schützenstraße: übersät mit Müll. Das ist in Zeitz so oder so ein Problem, aber die Rasenfläche an der Ecke zur Weberstraße stieß einigen Zeitzern doch heftig auf. „Ich habe heute Nachmittag 13 Papiertüten, weitere Verpackungen und jede Menge Kleinmüll auf diesem gar nicht so großen Wiesenstück gezählt“, schreibt S. Böhme am Donnerstag dazu an die MZ, „die Tüten habe ich aufgeklaubt und in einem Papierkorb entsorgt. Hat keine Minute gedauert.“