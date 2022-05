Wird die B180 tatsächlich aus Zeitz heraus verlegt?

Zeitz/MZ - „In die Thematik der Umverlegung der B 180 ist nun maßgeblich Bewegung gekommen, im Wesentlichen durch die Verortung des Themas im Braunkohlestrukturwandel und die schließlich daraus folgende Kontaktaufnahme der Stabsstelle Strukturwandel mit dem Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur.“ Dieser Satz von Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) ließ die Stadträte in ihrer Sitzung am Donnerstagabend aufhorchen. Demnach sei, so Thieme, der Abschluss einer Umstufungsvereinbarung zwischen den betroffenen Baulastträgern möglich.

