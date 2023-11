Am 31. Oktober schloss die Anlage am Zeitzer Schloss ihre Pforten. Die siebenmonatige Saison ist zu Ende. Wie Gäste den Park an diesem Tag erlebten.

Zeitz/MZ. - Die Saison 2023 im Schlosspark Moritzburg Zeitz ist zu Ende. Am letzten Tag, an dem Zeitzer und auswärtige Gäste die Gelegenheit hatten, den Zeitzer Gartentraum zu besuchen, kamen nicht mehr so viele Besucher. Knapp 30 Erwachsene und Kinder waren es am Vormittag. Sie konnten trotz stürmischen Wetters die letzten Sonnenstrahlen und blauen Himmel genießen. „Ich habe eine Dauerkarte und ich war, wenn ich in Zeitz war, jeden Tag hier. Also auch heute noch mal“, sagte eine Zeitzerin. „Und jetzt freue ich mich schon auf April nächsten Jahres.“