Willkommen neues Jahr heißt es rund um Zeitz

Am Wochenende wurde in der Region ausgelassen gefeiert. Die Angebote reichten vom Konzert im Zeitzer Dom bis zu vergnüglichen Tanzabenden.

Um Mitternacht wurde in Bergisdorf vor der Gaststätte Drei Linden das neue Jahr mit viel Feuerwerk begrüßt.

Zeitz/MZ - Mit krachenden Böllern und farbenfrohem Feuerwerk wurde rund um Zeitz das neue Jahr begrüßt. Viele Menschen in der Region feierten den Jahreswechsel. Der Abend begann mit einem wundervollen Konzert im Zeitzer Dom. Jonas Wilfert (Orgel) und Toni Fehse (Trompete) luden zu einem außergewöhnlichen Hörgenuss ein und 175 Gäste kamen. „Ein fulminantes Musikjahr neigt sich dem Ende, wir feierten den 350. Geburtstag von Heinrich Schütz und wir freuen uns, das Jubiläumsjahr im Zeitzer Dom zu beenden“, sagte Jonas Wilfert. Extra für diesen Abend hatte das Duo ein Schütz-Lied für Trompete und Orgel neu arrangiert, so dass „Ein Kind ist uns geboren“ in Zeitz Premiere feierte. „Für uns ist es schon zur Tradition geworden, den Silvesterabend im Zeitzer Dom zu feiern“, sagte Christiane Schubert und lobte die Musiker.