Während der Bundestag beschloss, die Uralt-Technik im Parlament abszuschaffen, laufen sie in einigen Büros in Zeitz weiter. Die Gründe dafür.

Wieso vielerorts in Zeitz und Umgebung noch Faxgeräte im Einsatz sind

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ - Das Faxgerät, Ende der 1980er Jahre als eine Kombination aus Brief und Telefon noch eine große Innovation, war in nahezu allen Büros zu finden. Heutzutage erscheint es für die meisten jungen Leute wohl nur noch als ein Relikt aus einer längst vergangenen Zeit. Schließlich will unter anderem auch der Deutsche Bundestag die scheinbar veraltete Technik bis Mitte dieses Jahres komplett abschaffen. Und wie hoch steht das Fax hier im Burgenlandkreis noch im Kurs? Die MZ hat bei Behörden und Unternehmen der Region nachgefragt, um sich einen Eindruck von der Situation zu verschaffen.