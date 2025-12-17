Die Geschichte der Zeitzer Schwimmhalle ist lang. Warum sie noch steht.

Wieso steht die einsturzgefährdete Schwimmhalle in Zeitz eigentlich noch? Was bisher passiert ist.

Zeitzer Volksschwimmhalle in den 1970er-Jahrenauf einer Postkarte, die 1978 verschickt wurde.

Zeitz/MZ. - Es sollte eigentlich verwundern, dass die Zeitzer Schwimmhalle an der Freiligrathstraße noch steht. Schließlich galt sie schon einmal als einsturzgefährdet, sollte sich Schnee auf dem Dach ansammeln. Aber den gibt es ja kaum noch. Dennoch soll jetzt eigentlich neu gebaut werden.