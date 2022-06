Wieder zwei Brände in Zeitz: Warum die Gefährlichkeit der Einsätze zunimmt

Am Sonntag müssen die Einsatzkräfte nach Kloster Posa ausrücken, am Montag in die Geschwister-Scholl-Straße in Zeitz.

Zeitz/MZ - Wieder brennt es. Zwei Feuer in zwölf Stunden in Zeitz, die Feuerwehr hatte gut zu tun: Am späten Sonntagnachmittag brannte ein Holzstapel am Vereinshaus vom Weinhof Kloster Posa. Am frühen Montagmorgen brannte dann ein leerstehendes Mehrfamilienhaus in der Geschwister-Scholl-Straße in Zeitz. Die Ursachen für beide Feuer sind bislang unklar. Es wird in beiden Fällen ermittelt, so die Aussage der Polizei.