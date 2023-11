Wieder stehen in Zeitz Mülltonnen in Flammen

Zeitz/MZ - In Zeitz standen kurz nach Mitternacht am Montag in der Gutenbergstraße ein Papiercontainer und eine braune Tonne in Flammen.

Der Container und die Tonne brannten aus, berichtet die Polizei. Die Flammen beschädigten zudem ein in der Nähe stehendes Auto.

Laut Feuerwehr bestand jedoch zu keiner Zeit eine Gefahr für ein angrenzendes Mehrfamilienhaus und deren Bewohner. Der entstandene Gesamtschaden wird von der Polizei auf etwa 1.500 Euro geschätzt.