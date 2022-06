Wieder mehr Corona-Fälle im Burgenlandkreis: Ausbruch in Schule und Altenheim

Weissenfels/MZ/kem - Das Infektionsgeschehen im Burgenlandkreis hat im Laufe der vergangenen Woche an Dynamik gewonnen. Nachdem das Gesundheitsamt des Burgenlandkreises über Wochen kein Ausbruchsgeschehen in größeren Einrichtungen, wie etwa Kindertagesstätten, Schulen oder Altenheimen festgestellt hat, ist dies zuletzt wieder der Fall gewesen. Es gebe derzeit ein Ausbruchsgeschehen in einer Schule und in einem Altenheim, erklärt Kreissprecherin Christina Vater auf Nachfrage der Mitteldeutschen Zeitung. Betroffen seien ein Pflegeheim in Freyburg und die Grundschule in Laucha.

