Die Feuerwehr ist zu einem Hausbrand in die Hospitalstraße in Zeitz gerufen worden. Was nach Ende der Löscharbeiten festgestellt worden ist.

Wieder eine Brandstiftung in Zeitz - Flammen in Mehrfamilienhaus

Die Zeitzer Feuerwehr musste am Montag zu einem Brand in die Hospitalstraße ausrücken (Symbolfoto).

Zeitz/MZ - Erneut ein Fall von Brandstiftung in Zeitz: Am Montag hat es gegen 2 Uhr in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus in der Hospitalstraße gebrannt. Laut Polizei wurde nach Ende der Löscharbeiten festgestellt, dass im Keller Abfälle angezündet worden waren. Die Ermittlungen laufen. Seit Monaten hält eine Serie von Brandstiftungen Zeitz in Atem. Zumeist wurden Abfallbehälter angezündet.