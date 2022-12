Wieder brennt ein Container mit Papier in Zeitz-Ost

Die Feuerwehr muss dieses Mal in die Sebald-Waldstein-Straße ausrücken. Wie oft es schon gebrannt hat.

Den jüngsten Brand von Wertstofftonnen musste die Feuerwehr in der Sebald-Waldstein-Straße löschen.

Zeitz/MZ - Wieder hat ein Müllcontainer in Zeitz-Ost gebrannt. Wie René Heinrich, Sachgebietsleiter Brand- und Katastrophenschutz bestätigt, wurde die Zeitzer Feuerwehr am Donnerstagabend um kurz vor halb neun zu einem Containerbrand in die Sebald-Waldstein-Straße gerufen.