Wieder brennen Papiercontainer in Zeitz-Ost

Warum die Polizei nun schon in drei Fällen nach Vorkommnissen in Zeitz ermittelt.

Zeitz/MZ/and - Treibt wieder ein Feuerteufel sein Unwesen in Zeitz? Diese Frage stellen Anwohner zwischen Gleinaer und Dietrich-Bonhoeffer-Straße, nachdem dort in zwei Nächten Blaue Tonnen in Flammen aufgingen.