Mit dem Beginn des Krieges in der Ukraine sind in Zeitz viele haupt- wie ehrenamtliche Helfer aktiv geworden. Was sie erlebt haben und wie es weitergeht.

Postkarten aus der Ukraine zeigen in Schaufenstern in der Wendischen Straße in Zeitz das Ausmaß der Zerstörung seit dem 24. Februar 2022.

Zeitz/MZ - Vor einem Jahr ging die Nachricht vom Kriegsbeginn in der Ukraine um die Welt. Einige Zeitzer machten sich zu diesem Zeitpunkt schon erste Gedanken, was das für ihre Stadt bedeuten könnte. Sie sollten recht behalten, Millionen Menschen sind seitdem auf der Flucht. Anfang März wurde in Zeitz deshalb die „Arbeitsgruppe (AG) Ukraine“ gegründet. Die MZ hat drei Vertreter getroffen und mit ihnen gesprochen, was diese damals erlebt haben und wie die Situation heute aussieht.