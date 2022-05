Wie Zeitz die Elektromobilität in der Stadt mit Ladestationen für E-Bikes voranbringen will

So sehen die E-Bike-Ladesafes aus. Sie funktionieren wie ein Gepäckfach.

Zeitz/MZ - Die Stadt Zeitz will sich als grüne Wohnstadt etablieren. Dazu gehört es auch, eine fahrradfreundliche Stadt zu werden. Für die Fraktion Freie Wähler heißt das, auch deutlich mehr an E-Bike-Fahrer zu denken. Suchen die nämlich derzeit online eine Möglichkeit, ihr Bike in Zeitz aufzuladen, zeigt die Karte einen weißen Fleck.