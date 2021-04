Wie Zeitz damit das Personalproblem der Freibäder lösen will

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft ist der neue Betreiber in Kayna und Theißen.

Das Waldbad in Kayna (Archivfoto) wird wie das in Theißen jetzt von Mitarbeitern der DLRG betrieben.

Kayna/Theissen - In der nichtöffentlichen Sitzung des Zeitzer Stadtrates am Donnerstag wurde die Betriebsführung der Freibäder Kayna und Theißen an die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Wernigerode für das Betriebsjahr 2021 übertragen. Dafür zahlt die Stadt dem neuen Betreiber 186.000 Euro.

Personalnotstand: Schwimmmeister und Fachangestellte für Bäderbetriebe heiß begehrt

Die DLRG Wernigerode, die zusammen mit dem DLRG-Landesverband Sachsen-Anhalt den laufenden Betrieb in den beiden Bädern organisieren wird, ist auf diesem Gebiet schon sehr erfahren. Holger Friedrich, Geschäftsführer des DLRG-Landesverbandes: „Wir haben auf dem Gebiet schon viel Erfahrung. Wir betreiben circa 50 Freibäder in Sachsen-Anhalt. Das reicht vom Einsatz von Rettungsschwimmern bis hin zur Sicherstellung des kompletten Betriebsablaufes, wie es in Kayna und Theißen der Fall ist.“

Der maßgebliche Grund, warum die Stadt Zeitz die Betriebsführung der Bäder extern vergeben hat, liegt hauptsächlich am Personalnotstand. Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU): „Der Arbeitsmarkt ist leer gefegt. Wir erhoffen uns eine Lösung des Personalproblems.“ Holger Friedrich kennt die Ursachen des Problems. „Schwimmmeister und Fachangestellte für Bäderbetriebe sind wie Goldstaub - heiß begehrt. Schlechte Bezahlung und mangelnde Ausbildungsbereitschaft und altersbedingtes Ausscheiden aus dem Beruf hat die Situation in den Kommunen verschärft.

DRLG als neuer Betreiber der Zeitzer Freibäder: „Wir prüfen vorher genau, ob wir uns an einem Ort engagieren“

Wir haben uns entschlossen, hier einzugreifen. Wir bilden selbst aus und zudem haben wir ein großes Potenzial an ehrenamtlichen Aktiven.“ Eines möchte Friedrich aber von vorn herein klarstellen.

„Wir machen das nicht aus wirtschaftlichen Gründen. Natürlich wollen wir nicht draufzahlen. Aber Gewinne müssen wir nicht erzielen. Wir wollen helfen und eine Lücke schließen. Es darf kein Bad mehr zugesperrt werden. Wir prüfen vorher genau, ob wir uns an einem Ort engagieren. Es muss eine Perspektive geben, dass die Kommune das Bad in Zukunft auch wieder in eigener Regie übernimmt. Wenn wir das Gefühl haben, die Kommunen möchten sich einer teuren und lästigen Aufgabe entledigen, dann engagieren wir uns nicht. Doch wenn eine Schließung des Bades droht, dann greifen wir auch zügig ein.“

Konzept Freibad muss überdacht werden - DLRG nimmt Bewerbungen an

Friedrich ließ gegenüber der Mitteldeutschen Zeitung durchklingen, dass es sich bei Kayna und Theißen eventuell um solche kritischen Fälle handele. Die Öffnungszeiten wurden schon reduziert, was zur Missstimmung bei der Bevölkerung führte. Das soll sich nun ändern. Die DLRG plant, die beiden Bäder wieder sieben Tage die Woche zu öffnen. Das geeignet Personal wird derzeit zusammengestellt. „Wir nehmen aber gerne noch Bewerbungen an“, so Friedrich.

Für die Zukunft empfiehlt Friedrich, das Konzept Freibad zu überdenken. „Freibäder sind keine freiwillige Aufgabe, die eine Stadt je nach Finanzlage erfüllt oder nicht. Bäder gehören zur Daseinsvorsorge. Das fängt beim Schwimmunterricht an, der in der Grundschule verpflichtend ist, und endet beispielsweise bei der Ausbildung von Feuerwehrrettungskräften.“

Neue Ideen seien gefragt. Selbst einen Weihnachtsmarkt im Freibad kann er sich vorstellen. Friedrich wünscht sich auch, dass die Menschen auf das Baden in ungesicherten Gewässern verzichten. „Das ist lebensgefährlich und den Freibädern raubt es die Einnahmen. Diese decken zwar bei Weitem nicht die Kosten. Auf sie zu verzichten, können wir uns aber nicht leisten.“ (mz/Peter Zielinski)