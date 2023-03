Wie würden sich die fünf Kandidaten im Falle eines Sieges am Sonntag dafür einsetzen, dass das Krankenhaus am Rande der Stadt nicht weiter demontiert wird?

Drohende Schließung der Geburtenstation: Wie weiter mit der Klinik in Zeitz?

OB-Wahl 2023 in Zeitz

Zeitz/MZ - Wut und Entsetzen, Sorge und Angst. Die wahrscheinliche Schließung von Kinder- und Geburtenstation im Zeitzer SRH-Klinikum beschäftigt die Menschen in Zeitz und in der Umgebung. Dabei geht es nicht nur um den aktuell diskutierten Verlust zweier Abteilungen, sondern auch darum, wie es im Anschluss mit dem Krankenhaus am Rande der Stadt weitergeht. Folgen weitere Schließungen und Verlagerungen von Stationen und Angeboten?