Wie weiter mit den Bädern in Zeitz - das muss der Stadtrat entscheiden

Die Stadt Zeitz will ihre vier Einrichtungen erhalten, gespart werden muss aber trotzdem. Was jetzt auf der Grundlage eines Gutachtens geschehen soll.

Zeitz/MZ - Wie geht es weiter mit den Bädern in der Stadt Zeitz? Das beschäftigt derzeit die Stadträte. Immerhin „leistet“ sich die Stadt für ihre Bürger vier Bäder, die drei Sommerbäder in der Freiligrathstraße, in Kayna und Theißen sowie die Schwimmhalle. Das Betreiben von solchen Einrichtungen kostet viel Geld. Manche größere Kommune kommt gerade einmal für ein Bad auf, es gibt sogar schon Orte, die ihr Bad aus Kostengründen oder wegen fehlender Fachkräfte geschlossen haben. Soweit der bekannte Hintergrund: Denn auch die Stadt Zeitz befindet sich in der Haushaltskonsolidierung und ist daher bestrebt und letztendlich gezwungen, den Stadthaushalt zu entlasten.