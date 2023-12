Der Burgenlandkreis hat zum vierten Mal zu einem Rückkehrertag in das Hotel Amadeus nach Osterfeld eingeladen. Welche Möglichkeiten es für Jobsuchende gibt.

Im Osterfelder Hotel Amadeus fand ein Rückkehrertag statt. Tilo Birr erkundigt sich bei Christin Nagel von Wächter Ladenbau in Lösau, welche beruflichen Möglichkeiten es für ihn in dem Unternehmen gibt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Osterfeld/MZ. - Der Haardorfer Tilo Birr hat einst Maler und Lackierer gelernt, in den vergangenen knapp zwanzig Jahren allerdings als Anlagenfahrer in der Schleinitzer Druckerei seine Brötchen verdient. Doch weil das Unternehmen zum 31. März schließt, muss sich der Haardorfer nun einen neuen Job suchen. Deshalb nutzte Birr wie viele andere am Mittwoch die Gelegenheit und schaute im Osterfelder Hotel Amadeus vorbei.