Zeitz/MZ - Über die Gründung einer Strukturentwicklungs- und Wirtschaftsfördergesellschaft (Sewig), die ihren Sitz in Zeitz haben soll sowie der Besetzung der Gesellschafterversammlung herrschte im Strukturwandelausschuss des Kreistags am Montag Einigkeit unter den Mitgliedern. Debattiert wurde aber, wie der dafür zu bildende Aufsichtsrat besetzt werden soll.

Er soll laut Vertrag „aus bis zu zehn Mitgliedern“ bestehen, fünf Abgeordnete des Kreistags, jeweils einer aus den Stadträten Zeitz, Weißenfels und Naumburg sowie jeweils einer aus den Einheits- sowie der Verbandsgemeinderäten.

Wie soll Aufsichtsrat der Zeitzer Strukturentwicklungs- und Wirtschaftsfördergesellschaft besetzt werden?

Mehr Mitglieder halte er zwar auch nicht für sinnvoll, doch „wie sollen sich die Gemeinden einigen?“, fragte Uwe Kraneis, parteiloser Bürgermeister der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst. Wenn es zu keiner Einigung zwischen den Gemeinden kommt, könne ein Rotationsprinzip eingeführt werden und die Vertreter der Gemeinden beispielsweise jährlich wechseln, so Landrat Götz Ulrich (CDU). Auch ein dreijährlicher Wechsel stand zur Debatte, dann wäre aber beispielsweise die letzte der vier Verbandsgemeinden „erst am Ende Strukturwandels dran“, wie der Zeitzer Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) anmerkte.

Bestünde noch die Möglichkeit, die Aufsichtsratbesetzung per Losverfahren zu bestimmen, was Uwe Kraneis letzten Endes als fairste Variante präferieren würde. Obgleich die Frage der Besetzung nicht abschließend geklärt wurde, gaben die Ausschussmitglieder eine Beschlussempfehlung an den Kreistag, der bei seiner nächsten Sitzung am 13. Dezember über die Gründung der Sewig abstimmen soll.