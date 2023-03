Droyssig/MZ - Wenn man aufs Dorf zieht, muss man damit rechnen, dass es dort Tiere gibt, die Geräusche machen oder dass es auch mal von der Landwirtschaft her ein wenig riecht. Das wird in Droyßig nicht anders sein, wenn am Döschwitzer Weg in naher Zukunft zehn bis elf neue Einfamilienhäuser entstehen. Denn direkt daneben befindet sich der Reiterhof von Stefan Gentzsch. Wenn die Bauwilligen ihren Kaufvertrag für die Grundstücke unterzeichnen, wird dieser Umstand explizit benannt werden. Aber mit besonderen Belästigungen müssen die Neu-Droyßiger nicht rechnen.

