Wie sich der Fußweg vom Bahnhof ins Zentrum für sie gestaltet

Viele Besucher kommen auch jetzt schon mit dem Zug an.

Beschmiert und verschandelt von Vandalen präsentieren sich viele Abschnitte des Fußweges vom Bahnhof in die innenstadt.

Zeitz - Zeitz will auch mit Tourismus punkten, in hoffentlich absehbarer Zeit auch mit einer S-Bahn-Verbindung nach Leipzig und Gera. Schon jetzt kommt längst nicht jeder Zeitz-Besucher mit dem Pkw. Viele nutzen die ohnehin schon gute Bahnverbindung von Leipzig oder Gera. Wer sich mit dem Stadtverkehr nicht auskennt, keine Lust aufs Taxi hat und gut zu Fuß und in Entdeckerlaune ist, der wird sich wahrscheinlich für einen Spaziergang ins Stadtzentrum entscheiden. „Was muten wir Gästen unserer Stadt da eigentlich zu?“