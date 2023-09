Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ - Am 21. September ist Welt-Alzheimertag. Eine Krankheit, die immer noch viele Fragen aufwirft, die für Betroffene und Angehörige eine schwere Last ist. In Zeitz erleichtert eine Selbsthilfegruppe den Angehörigen das Leben etwas. Dort engagiert sich auch Romy Säring. Die Zeitzerin erlebt Tag für Tag, was Alzheimer aus einem geliebten Menschen macht. Mit Angelika Andräs teilte sie ihre Gedanken dazu.