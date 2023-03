Vor 50 Jahren wurde das Washingtoner Artenschutzabkommen unterzeichnet. Zwei Beispiele aus dem Zeitzer Raum zeigen, was in der Region für gefährdete Arten getan wird.

Wie in Zeitz und Umgebung gefährdeten Tierarten geholfen wird

Der Europäische Aal lebt auch in der Weißen Elster. (Symbolbild)

Zeitz/MZ - An diesem Freitag steht die Bedeutung wildlebender Tier- und Pflanzenarten im Vordergrund. Denn vor genau 50 Jahren wurde in Washington eines der wichtigsten internationalen Artenschutzabkommen unterzeichnet. Auf der Liste des Abkommens steht ein Vertreter, der auch in der Weißen Elster im Zeitzer Raum ansässig ist: der Europäische Aal.