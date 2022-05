Wie in Zeitz Kinderträume wahr werden

Kita in der Albrechtstraße setzt auf Musik und Tanz in der Spracherziehung. Was mit Fördermitteln neu angeschafft wurde.

Zeitz/MZ - Xylofon und Trommeln, Triangel und Klanghölzer erklingen jeden Donnerstag in der Zeitzer integrativen Kindertagesstätte namens Kinderträume in der Albrechtstraße. Die Einrichtung mit 99 Kindern fördert bereits seit mehr als zehn Jahren ganz besonders die Sprachentwicklung der Mädchen und Jungend. „Jetzt haben wir uns an einem ganz besonderen bundesweiten Projekt beteiligt. Es heißt: Sprach-Kita, weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“, erzählt Kornelia Kranz, stellvertretende Leiterin. So freuen sich Lea, Hanna und die anderen Steppkes besonders auf den Donnerstag. An diesem Tag kommen zwei Musikpädagoginnen von der Musikschule Anna Magdalen Bach in die Einrichtung und lassen die Räume der Kita erklingen. Gertraud Pirags ist eine davon und ist seit vielen Jahren in der Musiktherapie tätig.